Смартфон Xiaomi Beryllium – названы спецификации

10 июля 2018, 13:45

Сразу несколько авторитетных СМИ назвали некоторые технические характеристики нового смартфона Xiaomi, который на данный момент известен под именем Beryllium.

Так, судя по всему, грядущая новинка получит безрамочный дизайн, который будет дополнен вырезом экрана в стиле iPhone X. Соотношение сторон экрана 18:9.Кроме того, уточняется также наличие двойной основной камеры с оптическим зумом.Сканер отпечатков пальцев «на борту» также есть.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 845. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Отмечена также поддержка NFC.Работать аппарат будет под управлением Android 8.1 Oreo.