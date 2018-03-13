Смартфон Nokia 8 Pro – названы технические характеристики

13 марта 2018, 9:45

Сразу несколько авторитетных СМИ назвали спецификации нового флагманского смартфона Nokia 8 Pro, который пока что не был представлен официально.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный Snapdragon 845, тактовая частота которого до 2,8 ГГц. Кроме того, отмечается графика Adreno 630 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечаются Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек, соотношение сторон 18:9.Основная камера будет двойной – 16Мп, фронтальная окажется 13Мп.Емкость аккумулятора - 4000 мА•ч. Отмечен порт USB Type-C.