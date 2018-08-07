Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 – названы характеристики и цена

7 августа 2018, 12:15

Сразу несколько китайских СМИ назвали ключевые спецификации, а также стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 3, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит 2К-экран с матрицей AMOLED в основе.



В качестве аппаратной платформы отмечается Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской – от 64 ГБ до 256 ГБ.



Отдельно отмечен экранный сканер отпечатков пальцев, модульная выдвижная селфи-камера на 20 Мп и беспроводная зарядка Qi.



Стоимость новинки в рознице не превысит $570.

Среди прочих характеристик известно за тонкие рамки вокруг дисплея, 6-дюймовый экрана, тройную основную камеру.Анонс Xiaomi Mi Mix 3 намечен на 15 сентября. А вот точная дата релиза пока не известны.