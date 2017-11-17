Oppomart рассекретил Xiaomi Redmi Note 5

17 ноября 2017, 12:15

Несмотря на тот факт, что китайская Xiaomi на данный момент пока еще не представила официально свой новый Redmi Note 5, местный продавец Oppomart поделился подробными спецификациями аппарата.

В своей сети Oppomart предлагает «трубку» за $199. Однако купить ее пока что не получится.По слухам, Redmi Note 5 окажется первым терминалом среднего уровня, дисплей которого будет занимать фактически всю переднюю панель. Соотношение сторон – 18:9.В основе - Qualcomm Snapdragon 625. Объем оперативной памяти – 3/4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64 ГБ. О возможности расширения не уточняется.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Отдельно отмечены поддержка dual-SIM, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.Работает новинка под управлением Android 7.1.Диагональ дисплея терминала – 5,99 дюйма, а его разрешение – 1080х2160 точек.Основная камера – 12Мп; фронтальная – 5Мп.