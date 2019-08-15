Не анонсированный Meizu 16s Pro протестировали в AnTuTu

15 августа 2019, 11:15

Как известно, анонс нового высокопроизводительного смартфона Meizu 16s Pro намечен на 28 августа.



Но вот пока этого не произошло, интерес пользователей продолжают подогревать различного рода утечки.

Так, к примеру, Meizu 16s Pro протестировали в популярном тестере AnTuTu, в котором он набрал более 460 000 баллов.



Напомним, что в основе 16s Pro – мощный чип Snapdragon 855 Plus, тактовая частота которого до 2,96 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 640.



Точная диагональ экрана пока не приводится, но отмечается его разрешение – 1080х2232 точки.



Вопреки ранее ходившим слухам о 12 ГБ оперативной памяти, тестер подтвердил, что ее размер составил 6 ГБ.



Сканер отпечатков пальцев будет экранным.

Основная камера будет многомодульная с 48Мп сенсором в основе.Анонс новинки, напомним, состоится 28 августа. Отметим, что Meizu 16s Pro будет доступен только в Китае.