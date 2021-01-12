TCL пообещала сделать 8К-телевизоры мейнстримом в этом году

12 января 2021, 14:45

TCL производит одни из лучших телевизоров в ценовой категории до $1000.

Кроме того, компания первой выпустила на рынок модели с Mini-LED-матрицами, котрые LG и Samsung только начинают применять в своих устройствах. В этом году TCL планирует не останавливаться на достигнутом и сделать более доступными телевизоры с разрешением 8К.

В сегодняшнем пресс-релизе компания объявила о том, что все телевизоры Roku TV 6-й серии будут иметь разрешение 8К. Фирменный движок TCL AiPQ сможет повышать качество 4К-контента для отображения на 8К-панелях. Основной проблемой 8К-экранов является слишком малое количество контента в таком высоком разрешении, и эта ситуация не изменится в ближайшее время. Тем не менее, TCL намеревается снизить стоимость фирменных 8К-телевизоров, что может стимулировать популяризацию разрешения 8К среди создателей контента.

TCL может похвастаться тем, что заметно опережает конкурентов в разработке ЖК-панелей. В этом году компания представила новые панели под торговой маркой OD Zero. В этих матрицах отсутствует зазор между дисплеем и системой подсветки, что позволяет сделать их гораздо тоньше привычных панелей. Компания опубликовала язвительный пост в своём блоге после того, как LG объявила, что начнёт производить Mini-LED-телевизоры, потому что сама TCL готова представить уже второе поколение этой технологии.



Сообщается, что в этом году компания представит серию 85-дюймовых телевизоров The XL Collection. Они будут отличаться друг от друга ценой и разрешением дисплеев. Всего в серии будут представлены три модели. Первые две получат жидкокристаллическую и QLED 4К-панели. Самая дорогая версия получит 8К-панель.

Самый доступный телевизор XL Collection выйдет в этом квартале по цене $1600. Более дорогие устройства появятся позже в этом году. Цены на них будут объявлены ближе к запуску.

(C) 3dnews