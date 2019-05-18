Продажи QLED 8К-телевизоров стартуют в Украине

18 мая 2019, 15:53

Приобрести новинку с ультравысоким разрешением можно уже сегодня. Об этом стало известно из анонса крупной розничной сети по продаже электроники и бытовой техники Фокстрот.

Официальный анонс телевизора с квантовыми точками Q900, матрицей QLED и разрешением 8K компания SAMSUNG представила в конце августа 2018 г., а в феврале этого года он появился в продаже в некоторых странах мира. И вот сейчас 8К-телевизоры заходят на украинский рынок.

Новинка впечатляет заявленными производителем характеристиками и обещает эффект полного погружения в просмотр. В рознице 65-дюймовый QLED 8К доступен в продаже с 24 апреля.

Чего же ожидать от ультрасовершенного, по словам производителя, QLED 8К?

Процессор обработки изображения – топовый Quantum Processor 8K, разработанный на базе технологий AI. Отсутствие широких рамок и изысканный дизайн обеспечит максимальную чёткость и выразительность просмотра любимого фильма, а функция Steam Link позволит выводить компьютерные игры прямо на большой экран.

Новейшая платформа Smart-TV и технологии, улучшающие изображение (Motion Rate 200, Quantum HDR 24x, HDR 10+ и др.) оптимизируют качество каждой сцены, позволяя рассмотреть происходящее на экране до самых мельчайших деталей. Также отметим технологию затемнения Ultimate 8K Dimming, технологию Q Color (CV 100%), технологию усиления контрастности Contrast Enhance. Благодаря этим возможностям и инновациям от разработчиков трёхмерное изображение с глубокой перспективой станет еще более реалистичным.

Как отмечает компания-производитель, телевизор SAMSUNG Q900 сочетает в себе совершенство стиля и технологий.