Швидкість інтернету досягає 80 Мбіт/с. Така функція з'явилась вперше у потязі «Київ-Рахів».
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 10:45
У потягах "УЗ" почали тестування WI-FI мережі, – соцмережі
- Технологии | Сегодня, 10:15
Германия создаст подразделения с дронами-камикадзе в 2027 г
- Безопасность | Сегодня, 9:45
Тайвань готовится к войне: президент обещает боеготовность к 2027 году
- Технологии | Сегодня, 9:15
AT-610EWALL: китайська "електронна стіна" проти дронів
- Технологии | Сегодня, 8:45
CoulombFly - дрон, що важить менше за аркуш паперу
- Бизнес | Сегодня, 8:15
В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады-2026
- Технологии | Вчера, 14:08
На березі Куяльника з'явиться солеварня
- Бизнес | Вчера, 12:45
В Украине вводят пограничный и таможенный контроль прямо в вагонах поездов
- Бизнес | Вчера, 12:15
Фон дер Ляйен назвала пять приоритетов ЕС по мирному соглашению для Украины
Последние материалы
- Аналитика | 22 ноября, 19:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №16: презентація EcoFlow TRAIL та j5create в Україні
- Обзоры | 18 ноября, 10:02
Logitech MX Master 4 - професійна мишка з тактильним зворотним зв’язком
- Обзоры | 16 ноября, 23:10
HMD Pulse Pro - 90Гц дисплей та 50Мп камера для селфі
- Аналитика | 16 ноября, 19:04
Дайджест найцікавішого за тиждень №15: інвертор EcoFlow PowerOcean 6 кВт та собівартість iPhone 17 Pro Max
- Аналитика | 9 ноября, 12:57
Дайджест найцікавішого за тиждень №14: відмінності EcoFlow RIVER і TRAIL та небезпека від іграшок Лабубу
- Аналитика | 2 ноября, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | 2 ноября, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
