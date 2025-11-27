ГлавнаяНовости
27 ноября 2025, 10:45

У потягах "УЗ" почали тестування WI-FI мережі, – соцмережі

Швидкість інтернету досягає 80 Мбіт/с. Така функція з'явилась вперше у потязі «Київ-Рахів».


