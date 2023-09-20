Інтернет у Польщі стає кращим

20 сентября 2023, 17:15

Польща піднялася на 5 позицій у рейтингу якості інтернету Digital Quality of Life від компанії Surfshark, посівши 18 місце з 121.

Польща випередила США, Чехію та Італію, але поступилася Литві. Україна посіла 46 місце, а в трійці лідерів – Франція, Фінляндія та Данія. Рейтинг враховує швидкість мобільного та стаціонарного інтернету, ціну, кібербезпеку та інші показники.Польща покращила свої показники за всіма параметрами, але особливо по швидкості мобільного інтернету. В середньому швидкість скачування в Польщі становить 44,7 Мбіт/с, що вище, ніж у США (39,6 Мбіт/с) та Італії (37,7 Мбіт/с).Ціна на інтернет у Польщі також є відносно невисокою. В середньому поляки повинні працювати 1 годину і 16 хвилин, щоб оплатити інтернет, що менше ніж в Україні (2 години і 5 хвилин).