УМПБ-5/УМПБ-5Р - “КАБ” на 160–200 км

РФ, за даними моніторингових джерел, ввела модернізовану плануючу бомбу УМПБ-5 — фактично еволюцію набору УМПК-500 з переробленою аеродинамікою та збільшеною площею крила.



Для “безмоторної” версії у відкритих оцінках фігурує дальність близько 160 км, тобто приріст орієнтовно на 40–50 км у порівнянні з попередніми рішеннями за рахунок ефективнішого планеру.

Критичніший елемент — згадуваний варіант УМПБ-5Р із малогабаритним турбореактивним двигуном, для якого заявляють дальність до 200 км. Це змінює саму логіку застосування: Су-34 та інші носії отримують можливість скидати боєприпас ще далі від лінії фронту, інколи не заходячи у зону ураження значної частини ППО середньої дальності.По “начинці” вказується знайома по УМПК схема: інерціальна навігація плюс супутникові корекції, з акцентом на завадостійкість через компоненти на кшталт “Комета-М12” і блоку “SMART”. Це важливо не як назви, а як функція: на 150–200 км будь-яка деградація супутникової корекції швидко роздуває похибку, і тоді дальність перестає бути перевагою.Практичний сенс УМПБ-5Р — не “точність 99%”, а масштабування ударів відносно дешевим боєприпасом. Більше пусків із безпечніших районів, менше ризику для авіації, сильніший тиск на тилову логістику та інфраструктуру.Вузьке місце — двигун і серійність: якщо використовується цивільна/імпортна лінійка турбореактивів, це означає залежність від поставок і “сірого” ринку навіть за наявності власного планера та модулів наведення.