Космодром в Украине?

22 октября 2019, 12:15

Частный инвестор уже активно прорабатывает проект строительства в Херсонской области. В Украине хотят построить первый космодром.

Об этом рассказал глава компании “Space Logistics“ Дмитрий Легеза. Основная задача, которую перед собой поставили инициаторы - построить космодром на территории Украины. Для этого на протяжении первых трех-четырех месяцев энтузиасты ходили по разным организациям, заводам, чтобы официально сделать анализ возможности такого строительства.

По предварительной оценке компании “Space Logistics“ стартовая цена проекта составит не менее $50 млн. Но сейчас компания работает над общим вопросом возможности постройки космодрома. Также в “Space Logistics“ рассказали о поиске “оптимальной локации“ для постройки космодрома. В компании считают, что лучше всего для этих целей подойдет Херсонская область.