Саммит Евросоюза: как быстро Европа готова разворачивать свой ВПК

24 марта 2023, 11:45

Евросоюза в Брюсселе, посвященный мерам по увеличению производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, комментируя встречу говорит, что Европа не готовилась к подобной войне и у нее действительно ограничены запасы оружия и возможности для производства нового вооружения. Поэтому должен состояться саммит, на котором будут приниматься решения по усилению ВПК ЕС."Главный вопрос: как быстро Европа готова разворачивать свой ВПК. При этом мы должны понимать: после визита Си Цзиньпина в москву появился еще один вектор безопасности: противостояние США - Китай. Уже сейчас этот вопрос становится ключевым для всего коллективного Запада. Конечно, завтра никакой "великой войны" не будет, но все решения по вооружениям будут приниматься, исходя именно из теоретической возможности этого "большого противостояния", - считает эксперт.И здесь, по словам Денисенко, Украина должна играть очень тонкую дипломатическую игру, учитывая этот новый вызов.