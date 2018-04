MEIZU 15 – новые музыкальные фотофлагманы

23 апреля 2018, 14:15

Новые смартфоны MEIZU оснащены традиционными дисплеями с соотношением сторон 16:9, способных отображать большее количество информации по сравнению с аналогами с соотношением сторон 18:9.

Однако всё равно отлично ложатся в руку и не кажутся широкими, благодаря отсутствующим рамкам по бокам. MEIZU 15 LITE и MEIZU 15 получили дисплеи диагональю 5.46” с разрешением FullHD, а MEIZU 15 PLUS оснащен экраном диагональю 5.95” с разрешением 2560x1440 точек (WQHD). Смартфоны MEIZU 15 и MEIZU 15 PLUS получили матрицы Super AMOLED с поддержкой режима Always ON, а MEIZU 15 LITE понравится любителям классических IPS матриц. Экраны всех трёх смартфонов защищены надежным стеклом с эффектом 2.5D.



Максимальная производительность, игровые решения. Для новой линейки устройств MEIZU выбрали лучшие по соотношению цены и производительности чипсеты от Qualcomm и флагманское решение от Samsung Exynos!



MEIZU 15 PLUS работает на базе Samsung Exynos 8895 (64-битный, 8-ядерный: 4 ядра Mongoose 2.5 ГГц + 4 ядра Cortex-A53 1.7 ГГц) с 20-ядерным графическим чипом Mali-G71 MP20, оснащен 6 ГБ быстрой оперативной памяти и 64 ГБ либо 128 ГБ встроенной.



MEIZU 15 получил новый чип Qualcomm Snapdragon 660 (64-битный, 8-ядерный: 8 ядер Kryo 260 2.2 ГГц), мощный графический чип Adreno 512, а также 4 ГБ быстрой оперативной памяти и 64 ГБ, либо 128 ГБ встроенной памяти.



Самый доступный по цене из новинок - MEIZU 15 LITE, вопреки ожиданиям, также получил производительный чип Qualcomm Snapdragon 626 (MSM8953 Pro, 64-битный, 8-ядерный: 8 ядер Cortex-A53 2.2 ГГц) с графикой Adreno 506, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ, либо 64 ГБ встроенной, которую можно расширить с помощью microSD карты (вместо второй симки).



Таким образом, все три новинки получили наиболее производительные решения, которые позволят не только насладиться быстрой и плавной работой интерфейса смартфона, но и без проблем поиграть в любые игры, включая и требовательные к графике тайтлы.



Особенное внимание во время презентации было уделено камерам в новых смартфонах. Так, MEIZU 15 PLUS получил флагманское решение с поддержкой 3-кратного оптического зума, воплощенное на базе двойного модуля камер. Вот их характеристики: 12 Мп + 20 Мп, 1.55 um, 6 линз, f/1.8 + f/2.0, сенсоры Sony IMX 380 + Sony IMX350, оптическая стабилизация для 12 Мп модуля, фазовая и лазерная фокусировка, 6 сегментная вспышка, сапфировое защитное стекло, трехкратный оптический зум.



MEIZU 15 получил аналогичное решение на базе двойного сенсора сенсор Sony IMX 380 + Sony IMX350, 12 Мп + 20 Мп, 1.55 um, 6 линз, f/1.8 + f/2.0, поддерживается оптическая стабилизация для 12 Мп модуля, фазовая и лазерная фокусировка, 6 сегментная вспышка, а также защитное сапфировое стекло и 3-кратный оптический зум.

Основная камера MEIZU 15 LITE – это 12 Мп сенсор Sony IMX 380, 1.55 um, 6 линз, f/1.9, в нем есть оптическая стабилизация и очень быстрая фазовая фокусировка.Все три смартфона получили одинаковые фронтальные камеры с 20 Мп модулем Sony IMX 376, 5 линз, f/2.0. Таким образом, с новыми смартфонами MEIZU пользователи смогут без проблем создавать отличные фотоснимки, в том числе и в условиях недостаточной освещенности, а также при желании делать отличные селфи на 20 Мп фронтальную камеру! Широчайшие возможности ручных настроек, а также огромное количество фильтров, встроенных в приложение камеры и галереи на смартфоне, позволят получить идеальные фото в любых условиях.