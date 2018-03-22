Состоялся официальный анонс смартфона Meizu E3

22 марта 2018, 10:45

Китайская Meizu «отметилась» анонсом своего нового смартфона – E3.



Новинка работает под управлением Flyme OS 6.3 на базе Android 7.1 Nougat.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Кроме того, «на борту» графика Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.



Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – Full HD+.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечается Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.



Основная камера – двойная – модули 12Мп+20Мп. Фронтальная камера – 8Мп.

Емкость аккумулятора – 3360 мАч. Вес аппарата – 160 грамм, а его размеры - 156,8х75х7,6 мм.



Новинка доступна в трех цветовых решениях корпуса – черном, синем и золоте.



Версия аппарата с 64 ГБ встроенной памяти оценена в $280, а 128 ГБ - $315.



Продажи должны начаться на днях.