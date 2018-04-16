TENAA "засветила" первые данные о смартфоне Samsung SM-G8850

16 апреля 2018, 9:15

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) опубликовал, судя по всему, первые сведения о смартфоне Samsung с индексом SM-G8850.

Специалисты говорят, что речь идет об одной из модификаций смартфона Galaxy S9 mini, на что указывается его кодовый номер.Новинка получит 5,6-дюймовый дисплей с разрешением 1440х2960 точек.В качестве аппаратной основы «под капотом» окажется 8-ядерный чип на 2,8 ГГц (точная модель пока не называется). Объем оперативной памяти 4/6 ГБ. Об объеме встроенной памяти пока информации нет, но вот известно о том, что ее можно будет расширить за счет карт microSD до 256 ГБ включительно.Основная камера новинки окажется двойной – 12Мп, фронтальная будет 8Мп.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Работать «трубка» будет под управлением Android 8.0.Анонс новинки намечен на ближайшее время, однако более точных данных на этот счет пока нет.