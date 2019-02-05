Sigma mobile выпустила первый незащищенный смартфон X-Style S5501

5 февраля 2019, 10:45

Доступный смартфон в металлической рамке с мощной батареей, сканером отпечатков пальцев и чехлом в подарок.

Компактный дизайн корпуса, плавные очертания, сатиновая металлическая рамка, которая крепится на прочном металлическом шасси, а также экран, покрытый стеклом с закругленными краями, - X-Style S5501 никого не оставит равнодушным. Никаких лишних деталей, все просто и лаконично.

Функционально X-Style S5501 соответствует современным тенденциям. Смартфон наделен хорошей производительностью, которую обеспечивает 4-ядерный процессор MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1,3 ГГц в кооперации с графическим видеоускорителем IMG PowerVR GE8100. Чтобы пользователям было комфортно работать с программами, загружать необходимые приложения и хранить файлы и фото используются 2 ГБ встроенной и 16 ГБ пользовательской памяти, которую можно увеличить за счет карт памяти microSD объемом до 128 ГБ. А для того, чтобы работать можно было где угодно и когда угодно, мы оснастили смартфон мощной батареей емкостью 4000 мА*ч, что позволит забыть о его подзарядке на очень длительное время.

Чтобы обеспечить защиту персональных данных и блокировать доступ к телефону сторонним лицам, X-Style S5501 оснащен дактилоскопическим датчиком, который мгновенно разблокирует смартфон для своего владельца.

Яркий и современный 5,5-дюймовый дисплей X-Style S5501 формата HD + с разрешением 1440х720 точек и соотношением сторон 18:9 обеспечивает четкие изображения и яркие насыщенные реалистичные цвета. Экран смартфона покрыт 2.5D стеклом Asahi Glass с закругленными краями, а его удлиненная форма делает смартфон очень удобным в пользовании одной рукой.

X-Style S5501 работает под управлением чистой операционной системы Android 8.1 Oreo. Чистый Android и сертификация Google Mobile Services позволяют пользователям быть уверенными, что данная система и смартфон были подготовлены нами в соответствии с рекомендациями Google. Пользователю не будет мешать лишнее сторонее программное обеспечение, он получит только оригинальные и необходимые приложения от Google.

Два слота для nanoSIM карт, расположенные под задней крышкой, поддерживают работу в мобильных сетях 3G и 4G LTE. Наряду с SIM-слотами расположен отдельный microSD-слот, предусмотренный для увеличения пользовательской памяти.

Встроенный Wi-Fi модуль работает на частотах 2,4ГГц стандартов IEEE 802.11 a / b / g / n, а функция Wi-Fi Hotspot позволяет раздавать интернет другим пользователям.

Возможности фото и видеосъемки представлены двойной основной камерой на 13МП и 0,3 МП со вспышкой, автоматической фокусировкой и стабилизацией изображения, а для селфи-снимков и видеоконференций предназначена фронтальная 5-мегапиксельная камера.

Смартфон X-Style S5501 –отличное стартовое решение для детей младших классов, для людей старшего поколения, которые готовы переходить от кнопочных телефонов к телефонам с сенсорными экранами, а также для тех пользователей, которым нужен аппарат за разумную цену. Приятный бонус покупателю - чехол-книжка для смартфона в комплекте поставки.

Смартфон производится в черном цвете.

Габариты аппарата- 146,5*7,02*10,2 мм

Вес с акумулятором - 198 г

Гарантия от Sigma mobile – 12 месяцев

Продажи смартфона уже стартовали. Розничная цена аппарата 2899 грн.