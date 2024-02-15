США использовали ракету со встроенными лезвиями для ликвидации

15 февраля 2024, 13:45

Пентагон использовал ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку, в результате которого был ликвидирован командир Kataib Hezbollah.

Об этом газете The Wall Street Journal сообщили представители оборонного ведомства США. Как сообщает газета, США нанесли удар ракетой R9X, которая была разработана Пентагоном и ЦРУ для устранения лидеров различных террористических группировок.7 февраля арабское издание Asharq News сообщило об ударе дроном по автомобилю в Багдаде, в результате которого был ликвидирован командир шиитской военизированной организаций Kataib Hezbollah.