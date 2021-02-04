Из-за дефицита чипов Mazda сократит производство автомобилей

4 февраля 2021, 10:15

Заявления СМИ о том, что из-за проблем с доступностью полупроводниковых компонентов автопроизводители США могут лишиться свыше $60 млрд выручки, звучали слишком абстрактно.

Гораздо трагичнее ситуацию описывают конкретные примеры: Mazda будет вынуждена в этом квартале сократить объёмы выпуска машин, тогда как Nissan на своём заводе в США полностью остановит конвейер.