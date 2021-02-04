Из-за дефицита чипов Mazda сократит производство автомобилей

Заявления СМИ о том, что из-за проблем с доступностью полупроводниковых компонентов автопроизводители США могут лишиться свыше $60 млрд выручки, звучали слишком абстрактно.
Гораздо трагичнее ситуацию описывают конкретные примеры: Mazda будет вынуждена в этом квартале сократить объёмы выпуска машин, тогда как Nissan на своём заводе в США полностью остановит конвейер.
На предприятии в Миссисипи, как сообщает Reuters, американское представительство Nissan Motor остановит сборку грузовиков на три дня, чтобы компенсировать нехватку полупроводниковых компонентов. Японские производители привили всему миру любовь к системе выверенных по времени поставок, когда на складах хранится минимальный оперативный запас комплектующих, истощение которого приводит к необходимости приостанавливать сборку автомобилей. По всей видимости, сейчас на американском предприятии Nissan возникла именно такая ситуация.
Одновременно сообщается, что Mazda Motor рассматривает возможность сократить производственную программу в феврале и марте на 34 тысячи автомобилей всё из-за того же дефицита полупроводниковых компонентов. Кроссоверы CX-5 и CX-30, а также седан Mazda 3 могут стать жертвами данной оптимизации, поскольку для их производства в прежних объёмах не хватает чипов, применяемых в системах безопасности и торможения. Непосредственно выпуск CX-5 на предприятиях в Японии будет сокращён в феврале на 3900 экземпляров, в марте сокращение может достичь 6000 экземпляров.
Китайские и мексиканские сборочные производства Mazda тоже могут быть затронуты этой проблемой. На зарубежных предприятиях марки собираются кроссоверы CX-30 и седаны Mazda 3. Официальные представители Mazda ограничились только заявлением о стремлении минимизировать сокращение объёмов производства автомобилей в феврале. Ситуация меняется ежедневно, поскольку компания ведёт плотную работу с поставщиками комплектующих. До остановки конвейера дело не дойдёт, как пообещали представители марки. В худшем случае будет снижена ритмичность выпуска автомобилей.
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