В сети показали, как выглядит украинское лазерное оружие "Тризуб"

8 мая 2026, 11:15

Компания Celebra Tech, которая является его разработчиком, рассказала "Мілітарному", что лазерный комплекс проходит финальные испытания и готовится к публичной презентации.

По данным Celebra Tech, "Тризуб" способен сбивать разведывательные беспилотники противника на расстоянии до 1500 м. А эффективная дальность поражения FPV-дронов составляет 800-900 метров. В целом, "Тризуб" способен достигать цели на расстоянии 5 км — это позволит эффективно сбивать БПЛА типа Shahed.В ходе усовершенствований разработчики внедрили в систему донаведение на базе искусственного интеллекта, автоматический захват и сопровождение целей, а также интеграцию с РЛС для получения точных траекторий движения вражеских объектов.