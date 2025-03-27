Vodafone інвестує у ветеранські бізнеси 1,5 млн грн

27 марта 2025, 15:45

Vodafone Україна повідомив про купівлю приватних ветеранських облігацій на суму 1 500 000 грн з доходністю 6% та терміном погашення 01 лютого 2027 року.

Усі кошти, залучені через продаж цінних паперів, спрямовуються на підтримку й розвиток українського ветеранського бізнесу.

З ініціативою фінансування національного ветеранського бізнесу в умовах війни за допомогою розміщення цінних паперів виступила громадська організація «Асоціація підприємців-ветеранів АТО», яка забезпечує адресне вкладання залучених коштів.



Інвестиції спрямовані у розвиток ветеранських підприємств – активних бізнесів, власники яких є ветеранами російсько-української війни чи перебувають на фронті зараз. Серед них – створене ветераном Олександром Піщаним у 2023 році підприємство «Равликовий рай Українка» – кафе та ферма у Миколаївській області, яка займається вирощуванням равликів і виготовленням делікатесних страв, а також заснований родиною військового Фітнес клуб T11CF у Софіївській Борщагівці, де для ветеранів, зокрема тих, хто отримав поранення та ампутації, створені комфортні умови для тренувань.



«Ми хочемо привернути увагу до необхідності підтримки наших ветеранів-підприємців, які змушені були відійти від справ, щоб захищати нашу країну. Саме сьогодні надзвичайно важливо формувати інституції, які дозволяють підвищувати довіру інвесторів до українського малого бізнесу та розвивати економіку країни, – зазначає Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна. – Vodafone щорічно вкладає мільярди гривень у розвиток телекомунікаційної інфраструктури, багато років працює у тому числі із запозиченим капіталом. Тому ми прекрасно розуміємо вагу інвестицій у стабільності бізнесу. Ми раді підтримати небайдужих українців, які так само розвивають власну справу в Україні вже зараз, не чекаючи Перемоги».



«Ветеранський бізнес – це не просто підприємництво, це економічна оборона країни. Інвестиції в нього – це вклад у майбутнє, де ті, хто боронив Україну на фронті, матимуть силу розвивати її в мирі, – коментує Сергій Позняк, голова Асоціації підприємців-ветеранів АТО. – Особливо важливо, що свідомі великі компанії, такі як Vodafone Ukraine, розуміють соціальне значення підтримки ветеранських підприємств. Це не лише про фінанси – це про довіру, спільну відповідальність і побудову сильної економіки майбутнього».



Vodafone активно підтримує ветеранів-підприємців. З 2024 року Vodafone є одним з партнерів програми «Сміливі», спрямовану на комфортне повернення ветеранів до цивільного життя, соціально-економічний розвиток ветеранів та їх родин, створення нових робочих місць і розвиток перспективного бізнесу.