Украина до конца года получит оружия на $5 млрд — генсек НАТО

26 ноября 2025, 10:15

"К концу этого года мы достигнем примерно $5 млрд, то есть примерно по $1 млрд в месяц. Мы идем по графику поставок всего оружия в Украину",— рассказал в интервью El Pais Рютте.

Он уточнил, что речь идет о программе PURL, а также о чешвской инициативе по боеприпасам и усилиях Литвы и Дании по закупке оборудования для оборонной промышленности у Украины."И европейские страны продолжат поставлять оборудование из своих запасов. Конечно, после трех-четырех лет войны эти запасы сокращаются, но поставки все еще возможны", — добавил Рютте.