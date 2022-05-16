Украина потратила на войну с Россией уже более $8 млрд.

16 мая 2022, 12:15

В интервью Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что на ведение войны с россией Украина уже израсходовала 245,1 млрд грн (это примерно около $8,3 млрд).

По словам Марченко, средства, заложенные на развитие, шли на все: от закупки и ремонта оружия до экстренной помощи внутренне перемещённым лицам. Правительство собрало только 60% запланированных налоговых поступлений за апрель, в мае–июне этот показатель может снизиться до уровня 45–50%.«Киеву необходима иностранная финансовая поддержка, поскольку Украина вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты. По оценкам Минфина, для финансирования госбюджета нужно $5 млрд в месяц», — подчеркнул министр.