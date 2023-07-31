31 июля 2023, 18:15

Украина получила $1,5 млрд под гарантии Японии

«Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения», — Министр финансов Марченко.


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