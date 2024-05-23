23 мая 2024, 10:45

Украине в бюджете не хватает $5 млрд на оружие — Минфин

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Громадському радіо" рассказал, что за последние полгода Украина минимально получала от партнеров помощь по военной части, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на бюджет в части дополнительных расходов военного характера.



"На данный момент, я думаю, что можно говорить о цифре около $5 млрд", — подчеркнул Марченко.

