Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год

15 декабря 2023, 11:15

Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы - более 85,3 млрд.

▪️на сферу образования выделили 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета;

▪️на транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировали более 23,8 млрд грн или 28% бюджета города;

▪️на ЖКХ - 8,2 млрд грн;

▪️на социальную защиту - 7,8 млрд грн;

▪️на здравоохранение - около 6 млрд грн;

▪️на культуру и искусство - 1,7 млрд грн;

▪️на физическую культуру и спорт - 1,5 млрд грн;

▪️на программу "Захисник Києва" выделят 1 млрд. грн.