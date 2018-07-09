Киевстар поможет Национальной полиции на востоке Украины в поиске пропавших

9 июля 2018, 10:45

16 июля в Днепропетровской и Запорожской областях телеком-оператор Киевстар и Нацполиция подключат совместный социальный проект «Поиск детей».

Сервис, который работает на базе смс-сообщений, помогает правоохранительным органам Украины использовать возможности мобильной сети Киевстар для оперативного оповещения о пропаже детей. Сообщения получат абоненты, которые находились рядом с местом исчезновения ребенка, – это могут быть как жители города, так и других регионов, посещавшие города в Днепропетровской либо Запорожской области в этот период.

С 3 по 8 июля Киевстар провел смс-оповещение абонентов о запуске сервиса. Он активируется автоматически и бесплатно. При желании, абоненты могут самостоятельно отключиться от получения подобных смс.

СМС-сообщение о поиске будет содержать информацию о ребенке, обстоятельствах его пропажи, ссылку на фейсбук-страницу в Днепропетровской области и Запорожской области с более подробной информацией и фотографией, а также контакты полиции, куда могут обращаться потенциальные свидетели, которые хотят помочь в поиске

Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON: «Я очень рад, что из моего поста в Facebook в 2016 году возникла такая важная инициатива – «Поиск детей». И что она доказала свою эффективность: за 10 месяцев работы сервиса в Киеве было сделано 51 смс-рассылка и всех детей нашли. В июне мы подключили Одессу и теперь «Поиск детей» будет работать в Днепре и Запорожье».



Также Киевстар планирует в дальнейшем распространить «Поиск детей» на все города Украины.

