Социальная инициатива "Поиск детей" заработает еще в 3 областях Украины

16 августа 2018, 9:45

15 августа в Харьковской, Киевской и Полтавской областях телеком-оператор Киевстар и Национальная полиция Украины начнут совместный социальный проект «Поиск детей».

Сервис работает на базе СМС-сообщений и помогает правоохранительным органам Украины использовать возможности мобильной сети Киевстар для оперативного оповещения в случае пропажи детей.

С 1 по 8 августа Киевстар оповестил по СМС всех абонентов о запуске сервиса «Поиск детей», который активируется автоматически и бесплатно. Абоненты, которые не хотят получать такие сообщения, могут самостоятельно отключиться от рассылки либо же подключить ее повторно.

СМС-сообщения в рамках инициативы «Поиск детей» будут содержать информацию о ребенке, обстоятельствах его пропажи, ссылку на Facebook-страницу Национальной полиции с более подробной информацией и фотографией, а также контакты, по которым могут обращаться потенциальные свидетели, желающие помочь в поиске. Сообщения будут получать абоненты, которые находились рядом с местом исчезновения ребенка в радиусе от 1 до 3 км, – это могут быть как жители города, так и других регионов.

Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар: «Я рада, что Киевстар реализует такую важную социальную инициативу как «Поиск детей». Спасибо всем нашим абонентам, которые помогают Национальной полиции в поиске пропавших детей, ведь чужих детей не бывает. За практически год работы инициативы было сделано 55 СМС-рассылок в Киеве, Львове и Днепре. Нацполиция всех детей нашла».



Напомним, недавно Киевстар подключил к инициативе «Поиск детей» Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Львовскую области. В планах до конца года охватить проектом всю Украину.



