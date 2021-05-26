Инициатива Киевстар помогла Национальной полиции в поисках 585 детей

26 мая 2021, 9:45

Ежегодно 25 мая во всем мире отмечают Международный день пропавших без вести детей. За четыре года сотрудничества с Национальной полицией Украины Киевстар осуществил 585 SMS-рассылок по всей Украине для 9 млн абонентов, находившихся возле вероятного места исчезновения ребенка.

Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар: «Инициатива «Поиск детей» – это наглядный пример того, как телекоммуникационные технологии могут помогать обществу. Благодарим всех неравнодушных абонентов Киевстар, которые помогают Национальной полиции в поисках пропавших детей, ведь именно благодаря общим усилиям абонентов и полиции возможно вернуть исчезнувшего ребенка домой как можно скорее».

По данным полиции за январь – апрель 2021-го было получено 4 102 заявления о пропавших детях, 13 из которых еще ищут. В 2020 году было получено 14 666 сообщений о пропавших детях, из них 99,5% удалось вернуть домой. В 2019 году этот показатель составлял 92,7%. Уменьшение количества случаев исчезновения детей обусловлено положительным влиянием карантина.

«Полиция прилагает максимум усилий, чтобы как можно скорее найти ребенка и вернуть его домой. Для этого мы используем разные средства и методы. Поэтому сервис «Поиск детей» является необходимым и эффективным инструментом быстрого действия, ведь участие общества дает возможность как можно быстрее найти ребенка и гарантировать ему безопасность. Уже есть хорошие результаты», – подчеркнул Василий Богдан, руководитель ювенальной превенции Национальной полиции Украины.

Проект «Поиск детей» – это SMS-рассылка, целью которой является поиск неравнодушных людей, которые видели исчезнувшего ребенка. У абонентов, которые хотят помогать Национальной полиции в поиске пропавших детей и могли быть свидетелями этих инцидентов, есть такая возможность. Они получают на свои мобильные телефоны SMS-сообщения, содержащие информацию о ребенке, обстоятельствах его исчезновения, ссылку на Facebook-страницу Национальной полиции с подробными данными и фотокарточкой ребенка, а также контакты, по которым могут обращаться потенциальные свидетели. Все операции относительно рассылки осуществляют интеллектуальные автоматические IТ-системы с учетом требований Законов Украины «О защите персональных данных» и «О телекоммуникациях». Присоединиться к инициативе в своем регионе можно по ссылке https://kyivstar.ua/uk/about/responsibility/kidsearch.

Напомним, что в августе 2017 года Киевстар и Национальная полиция Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в проекте «Поиск детей». Инициатива начала работать в Киеве с сентября 2017 года. В течение 2018 года к проекту присоединились все регионы Украины. С подробной информацией об инициативе можно ознакомиться на сайте kyivstar.ua/kidsearch и найти полезные советы для родителей, если ребенок потерялся в общественном месте или в транспорте.

Также для защиты детей Киевстар поддерживает социальную инициативу #stop-sexтинг, целью которой является распространение информации об угрозах, которые могут поджидать детей в Интернете, среди школьников, родителей и учителей, а также рассказать о порядке действий в случае, если ребенок уже столкнулся с киберпреступностью в Интернете.