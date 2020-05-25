Киевстар помог Национальной полиции разыскать 406 детей

25 мая 2020, 12:45

Ежегодно 25 мая во всем мире отмечают Международный день пропавших без вести детей.

Уже три года Киевстар сотрудничает с Национальной Полицией и вместе реализовывает проект «Поиск детей» - информационная СМС рассылка, цель которой найти абонентов, видевших пропавшего ребенка. За это время мобильный оператор осуществил по запросу полиции 406 СМС рассылок по всей Украине. Сообщение получили более 5,5 млн. абонентов Киевстар, находившихся рядом с предполагаемым местом исчезновения ребенка.

Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар: «За три года существования инициативы «Поиск детей» Киевстар совершил значительное количество СМС-рассылок в разных городах Украины по запросу Национальной полиции Украины. Спасибо всем неравнодушным абонентам, которые помогают Национальной полиции в поисках пропавших детей, ведь именно сплоченные усилия профессионалов и общества способны вернуть пропавшего ребенка домой как можно скорее».

По данным полиции в 2019 году получено 16 846 заявлений о пропавших детях, из них удалось вернуть домой 92,7% детей. Также правоохранители рассказывают о положительном влиянии карантина на уменьшение количества случаев исчезновения детей. Так за март-апрель 2020г. было получено 1823 заявления о детях, которые потерялись. В 2019г. этот показатель составил на 25% больше, или 2282 ребенка.

«Когда ребенок исчезает, полиция прилагает много усилий, чтобы как можно быстрее его найти. Самое главное, чтобы разыскиваемый ребенок не попал в неприятную ситуацию или не стал жертвой преступления. В таких целях мы используем различные средства и методы, чтобы как можно быстрее вернуть ребенка к родителям или социальным учреждениям. Таким крайне необходимым и эффективным инструментом быстрого действия является использование сервисов Киевстар «Поиск детей». В этом проекте важным является партнерство и коммуникация с обществом, привлечение к розыску неравнодушных граждан, ведь их участие дает возможность полиции быстрее найти ребенка. И в этом есть результат.», - отмечает Лариса Зуб, полковник, руководитель ювенальной превенции Национальные полиции Украины.

Абоненты, которые хотят помогать Национальной полиции в поиске пропавших детей и могли быть свидетелями таких инцидентов, получают на свои мобильные телефоны СМС-сообщения содержащие информацию о ребенке, обстоятельствах ее исчезновения, ссылки на Facebook-страницу Национальной полиции с подробными данными и фотографией ребенка, а также контакты, по которым могут обращаться потенциальные свидетели.

Присоединиться к инициативе в своем регионе можно по ссылке https://kyivstar.ua/uk/about/responsibility/kidsearch.

