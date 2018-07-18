Социальная инициатива "Поиск детей" заработает еще в 3 областях Украины

18 июля 2018, 9:45

31 июля в Донецкой, Львовской и Херсонской областях телеком-оператор Киевстар и Национальная полиция Украины начнут совместный социальный проект «Поиск детей».

Сервис работает на базе смс-сообщений и помогает правоохранительным органам Украины использовать возможности мобильной сети Киевстар для оперативного оповещения в случае пропажи детей.

С 16 по 23 июля Киевстар проводит смс-оповещение всех абонентов о запуске сервиса «Поиск детей». Он активируется автоматически и бесплатно. Абоненты, которые не хотят получать такие сообщения, могут самостоятельно отключиться от рассылки.

СМС-сообщения в рамках инициативы «Поиск детей» будут содержать информацию о ребенке, обстоятельствах его пропажи, ссылку на фейсбук-страницу

Национальной полиции с более подробной информацией и фотографией, а также контакты, по которым могут обращаться потенциальные свидетели, желающие помочь в поиске. Сообщения получат абоненты, которые находились рядом с местом исчезновения ребенка в радиусе от 1 до 3 км, – это могут быть как жители города, так и других регионов.

Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON: «Я благодарен всем нашим абонентам, которые помогают Нацполиции в поиске пропавших детей. За 10 месяцев работы инициативы в Киеве было сделано 51 смс-рассылку и Нацполиция всех детей нашла».



Напомним, недавно Киевстар подключил к инициативе «Поиск детей» Одесскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. В планах компании до конца года охватить проектом всю Украину.



Согласно Законам Украины «О защите персональных данных» и «О телекоммуникациях», Киевстар не передает данные о местонахождении своих абонентов и другие персональные данные третьим лицам. Все функции по отбору номеров мобильных телефонов осуществляют интеллектуальные автоматические IT-системы, с соблюдением конфиденциальности процессов мониторинга и информации об абонентах.