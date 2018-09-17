Социальная инициатива "Поиск детей" от Киевстар работает в 12 областях

17 сентября 2018, 9:45

14 сентября в Винницкой, Закарпатской и Николаевской областях телеком-оператор Киевстар и Национальная полиция Украины начали общий социальный проект «Поиск детей».

Сервис работает на базе СМС-сообщений и помогает правоохранительным органам Украины использовать возможности мобильной сети Киевстар для оперативного оповещения в случае пропажи детей.

Со 2 по 7 сентября Киевстар оповестил через СМС всех абонентов про запуск сервиса «Поиск детей», который активируют автоматически и бесплатно. Абоненты, которые не хотят получать такие сообщения, могут самостоятельно отказать от рассылки, или же подключить его повторно.

СМС-сообщения в рамках инициативы «Поиск детей» будут содержать информацию о ребенке, обстоятельствах его пропажи, ссылку на Facebook-страницу Национальной полиции с более подробной информацией и фотографией, а также контакты, по которым могут обращаться потенциальные свидетели, которые хотят помочь с поисками. Сообщения будут получать абоненты, которые были рядом с местом пропажи ребенка в радиусе от 1 до 3 км, — это могут быть как жители города, так и других регионов.

Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар: «За год работы инициативы мы сделали более 76 СМС-рассылок в разных городах Украины. Это говорит о том, что такую важную инициативу, как «Поиск детей», мы начали не зря. Спасибо всем нашим абонентам, которые помогают полиции искать пропавших детей».



Напомним, Киевстар подключил к инициативе «Поиск детей» Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Харьковскую, Полтавскую, Львовскую, Закарпатскую, Винницкую и Киевскую области, а также город Киев. До конца года инициатива заработает во всех областях Украины.

