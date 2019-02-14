Абоненты Киевстар помогли Национальной полиции Украины найти более 130 детей

14 февраля 2019, 11:45

Согласно данным Национальной полиции Украины, в 2018 году было зарегистрировано 11305 заявлений по поводу исчезновения детей.

89% детей удалось найти и вернуть домой в первые сутки после исчезновения.

В августе 2017 года телеком-оператор Киевстар и Национальная полиция Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в проекте «Поиск детей». Услуга начала работать в Киеве з сентября 2017 года и показала свою эффективность. В течение 2018 года к проекту присоединились все регионы Украины. За все время работы «Поиска детей» абоненты Киевстар помогли Национальной полиции разыскать более 130 детей.

Лариса Зуб, полковник, руководитель ювенальной превенции Национальной полиции Украины: «Интересный и полезный проект «Поиск детей» успешно заработал во всех регионах Украины и является достаточно действенным вспомогательным инструментом поиска детей, которые пропали и нуждаются в защите и помощи. Благодарим небезразличных граждан за участие, информацию, которая помогла оперативно вернуть детей домой».

Напомним, что абоненты, которые хотят помогать Национальной полиции в поиске пропавших детей и могли быть свидетелями таких инцидентов, получают на свои мобильные телефоны SMS-сообщения, в которых содержится информация о ребенке, обстоятельства его пропажи, ссылка на Facebook-страницу Национальной полиции с подробностями и фотографией ребенка, а также контакты, по которым могут обращаться потенциальные свидетели, которые хотят помочь с поисками. В каждом регионе Национальной полицией была создана своя Facebook-страница. Перечень таких страниц находится по ссылке https://kyivstar.ua/uk/about/responsibility/kidsearch.

Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар: «За полтора года работы инициативы мы совершили более 130 SMS-рассылок в разных городах Украины. Спасибо Национальной полиции и всем неравнодушным абонентам, которые помогают искать пропавших детей. Мы видим, что наша инициатива «Поиск детей» стала эффективной и готовы делиться наработками со всеми мобильным операторам Украины».

Согласно законам Украины «О защите персональных данных» и «О телекоммуникациях», Киевстар не разглашает информацию о местоположении своих абонентов и другие персональные данные третьим лицам. Все функции по отбору номеров мобильных телефонов совершают интеллектуальные автоматические ИТ-системы, придерживаясь конфиденциальности процессов мониторинга и информации об абонентах.