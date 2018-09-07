Социальная инициатива "Поиск детей" заработает еще в 3 областях Украины

7 сентября 2018, 12:45

В Черкасской, Житомирской и Кировоградской областях телеком-оператор Киевстар и Национальная полиция Украины начали совместный социальный проект «Поиск детей».

Сервис работает на базе СМС-сообщений и помогает правоохранительным органам Украины использовать возможности мобильной сети Киевстар для оперативного оповещения в случае пропажи детей.

С 16 по 22 августа Киевстар оповестил по СМС всех абонентов о запуске сервиса «Поиск детей», который активируется автоматически и бесплатно. Абоненты могут самостоятельно отключиться от рассылки, если не хотят получать такие сообщения, либо же подключить ее повторно.

СМС-сообщения в рамках инициативы «Поиск детей» будут содержать информацию о ребенке и обстоятельствах его пропажи, ссылку на Facebook-страницу Национальной полиции с более подробной информацией и фотографией, а также контакты, по которым могут обращаться потенциальные свидетели, желающие помочь в поиске. Сообщения будут получать абоненты, которые находились рядом с местом исчезновения ребенка в радиусе от 1 до 3 км, — это могут быть как жители города, так и других регионов.

Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар: «За год работы инициативы было сделано более 60 СМС-рассылок в разных городах Украины.

Нацполиция всех детей нашла. Я рада, что Киевстар реализует такую важную социальную инициативу, как «Поиск детей». Спасибо всем нашим абонентам, которые помогают Национальной полиции в поиске пропавших детей, ведь чужих детей не бывает».



Напомним, недавно Киевстар подключил к инициативе «Поиск детей» Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Харьковскую, Полтавскую, Львовскую и Киевскую области, а также Киев. До конца года инициатива заработает во всех областях Украины.



