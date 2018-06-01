Киевстар поможет Национальной полиции Одессы в поиске пропавших детей

1 июня 2018, 13:45

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей.

К этой дате приурочен запуск совместного социального проекта телеком-оператора Киевстар и Нацполиции - «Поиск детей» в г. Одесса.

Сервис, который работает на базе смс-сообщений, помогает правоохранительным органам Украины использовать возможности мобильной сети Киевстар для оперативного оповещения о пропаже детей. Сообщения получат абоненты, которые находились рядом с местом исчезновения ребенка, – это могут быть как жители города, так и других регионов, посещавшие Одессу в этот период.

С 2 по 7 июня Киевстар проведет смс-оповещение о запуске сервиса. Он активируется у абонентов автоматически и бесплатно. При желании, абоненты могут самостоятельно отключиться от получения подобных смс. Сама же инициатива начнет работать с 15 июня.

СМС-сообщение о поиске будет содержать информацию о ребенке, обстоятельствах его пропажи, ссылку на фейсбук-страницу с более подробной информацией и фотографией, а также контакты полиции, куда могут обращаться потенциальные свидетели, которые хотят помочь в поиске



Петр Чернышов, президент Киевстар, СЕО Бизнес Единицы Евразия VEON: «Я очень рад, что из моего поста в Facebook в 2016 году возникла такая важная инициатива – «Поиск детей». И что она доказала свою эффективность: за 9 месяцев работы сервиса в Киеве было сделано 45 смс-рассылок и всех детей нашли. Теперь «Поиск детей» будет работать и в Одессе.»



Лариса Зуб, начальник Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины: «Мы очень признательны мобильному оператору за проявленную инициативу, ведь такой подход к сотрудничеству с общественностью, когда граждане лично участвуют в поиске детей – очень позитивен и приносит свои плоды. Я думаю, это поможет в поиске без вести пропавших детей и, в частности, привлечении общественности к детским проблемам».

Дмитрий Головин, начальник Одесского главного управления Национальной полиции Украины: «Благодарим Киевстар за запуск этого социального проекта. Для нас он очень важен. Со своей стороны, полицейские делают все, чтобы максимально быстро найти пропавшего ребенка и вернуть его домой. Это позволяет уберечь несовершеннолетних от многих неприятностей, которые могут случиться с ними на улице. Поэтому помощь общественности в поисках – очень ценная».



