19 сентября 2022, 12:15

Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети, — МАГАТЭ

Сообщается, что инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которая была повреждена после обстрелов оккупантов.


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