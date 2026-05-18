Украина готова поддержать усиление системы ПВО Азербайджана

18 мая 2026, 9:45

Визит украинской делегации во главе с президентом Зеленским в Азербайджан стал шагом к укреплению партнерских отношений между Баку и Киевом.

Об этом в интервью Report заявил начальник Генштаба Украины Гнатов.«Мы прежде всего говорим о нормальном стратегическом партнерстве между Украиной и Азербайджаном, которое является взаимовыгодным для обеих сторон. Украина готова представить свой опыт и помочь в организации и укреплении системы противовоздушной обороны. В этом сотрудничестве есть такие аспекты, которые я сейчас раскрывать не буду. Это отношения двух государств», - отметил он. По словам Гнатова, это сотрудничество направлено на усовершенствование обороны Азербайджана более современной и приведения ее в состояние готовности к возникающим сегодня вызовам.