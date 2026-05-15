У Празі відбудеться масштабний річковий фестиваль Navalis 2026

15 мая 2026, 12:45

Це одне з найяскравіших свят Чехії на честь святого Яна Непомуцького — покровителя людей, пов’язаних із водою.

Фестиваль Navalis має понад 300-річну історію та щороку збирає тисячі гостей біля Карлового мосту.



⏺14 травня (14:00–17:00)

Benátské odpoledne — святкова програма на набережній біля Hergetova cihelna



⏺15 травня — головний день фестивалю:

• 14:30 — підготовка коней

• 16:30 — благословення коней і вершників

• 17:30 — урочиста меса в соборі святого Віта

• 19:00 — святкова хода Карловим мостом

• 19:45 — регата венеційських човнів, заплив моржів і шоу парашутистів

• 20:00 — богослужіння

• 20:30 — концерт на Влтаві під Карловим мостом



Вхід на більшість подій —вільний.