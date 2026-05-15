У Празі відбудеться масштабний річковий фестиваль Navalis 2026

Це одне з найяскравіших свят Чехії на честь святого Яна Непомуцького — покровителя людей, пов’язаних із водою.
Фестиваль Navalis має понад 300-річну історію та щороку збирає тисячі гостей біля Карлового мосту.
⏺14 травня (14:00–17:00)
Benátské odpoledne — святкова програма на набережній біля Hergetova cihelna
⏺15 травня — головний день фестивалю:
• 14:30 — підготовка коней
• 16:30 — благословення коней і вершників
• 17:30 — урочиста меса в соборі святого Віта
• 19:00 — святкова хода Карловим мостом
• 19:45 — регата венеційських човнів, заплив моржів і шоу парашутистів
• 20:00 — богослужіння
• 20:30 — концерт на Влтаві під Карловим мостом
Вхід на більшість подій —вільний.