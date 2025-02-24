Кибератака на азербайджанские СМИ: Global Media Group стала мишенью

24 февраля 2025, 11:15

20 февраля на несколько влиятельных онлайн-ресурсов Азербайджана была осуществлена масштабная хакерская атака.

Мишенью стали платформы, работающие под управлением Global Media Group. В заявлении компании отмечается, что это была не просто DDoS-атака, а профессиональная и комплексная кибератака. На главных страницах атакованных сайтов был размещен логотип шиитской группировки «Hüseyniyyun», что могло быть попыткой создать видимость религиозной мотивации атаки и связать ее с Ираном.



По данным азербайджанского информагентства Report, существует несколько версий причин атаки. Одна из них связана с материалами, опубликованными в медиаресурсах о сбитом самолете Azal и закрытии Русского дома в Азербайджане. Эти публикации вызвали резонанс в российской прессе и привели к угрозам судебных разбирательств.



Но, по мнению Report, наиболее вероятной причиной кибератаки является Франция. Медиаресурсы, ставшие мишенью атаки, давно критикуют политику деколонизации Франции и активно освещают мероприятия Бакинской инициативной группы, направленной на борьбу с неоколониализмом. Конференции, организуемые в рамках этой группы, регулярно публикуются на платформах, входящих в состав Global Media Group, и акцентируют внимание на критике колониальной политики Франции, особенно в контексте Африки. Такая позиция могла стать причиной кибератаки, так как критика Франции и ее роли в постколониальных странах вызвала недовольство некоторых заинтересованных сторон.