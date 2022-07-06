6 июля 2022, 9:45

Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки в Украину

Об этом заявил словацкий премьер Эдуард Хегер, передаёт Чешское ТВ.

"Не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", - сказал он.
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