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6 июля 2022, 9:45
Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки в Украину
Об этом заявил словацкий премьер Эдуард Хегер, передаёт Чешское ТВ.
"Не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", - сказал он.
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