Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки в Украину

6 июля 2022, 9:45

Об этом заявил словацкий премьер Эдуард Хегер, передаёт Чешское ТВ.

"Не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", - сказал он.