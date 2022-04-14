Словакия передала Украине систему С-300

Эту информацию сначала сообщил премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер в Twitter.
А после - подтвердил и глава Офиса Президента Андрей Ермак
Хегер отметил, что "это их долг помогать, не стоять в стороне и не пренебрегать потерей человеческих жизней во время российской агрессии".
Какие преимущества ЗРК С-300:
- ЗРК С-300 способны поражать различные цели на различных высотах - от нескольких км — до 75-200 км, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.
- Такие ЗРК предназначены для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.
- Может поражать баллистические и аэродинамические цели.
- Является многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет.