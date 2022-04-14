Словакия передала Украине систему С-300

14 апреля 2022, 10:45

Эту информацию сначала сообщил премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер в Twitter.

А после - подтвердил и глава Офиса Президента Андрей ЕрмакХегер отметил, что "это их долг помогать, не стоять в стороне и не пренебрегать потерей человеческих жизней во время российской агрессии".Какие преимущества ЗРК С-300:- ЗРК С-300 способны поражать различные цели на различных высотах - от нескольких км — до 75-200 км, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.- Такие ЗРК предназначены для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.- Может поражать баллистические и аэродинамические цели.- Является многоканальной зенитной ракетной системой, способной сопровождать каждым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет.