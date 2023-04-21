Huawei представила тренди цифрровізації під час Міжнародного аналітичного саміту

21 апреля 2023, 13:45

Компанія Huawei організувала 20-й щорічний Міжнародний аналітичний саміт 2023 (HAS) у Шеньчжені.

У заході взяли участь понад 1 000 галузевих і фінансових аналітиків, лідерів думок та представників ЗМІ з усього світу. Учасники зібралися обговорити стан справ у галузі ІКТ, зокрема стратегію розвитку, дорожні карти цифрової трансформації і майбутні тренди індустрії.



Сабріна Мен (Sabrina Meng), заступниця голови правління, ротаційна голова правління і фінансова директорка Huawei, відкрила захід із промовою: «Цифровізація — це «блакитний океан» для всієї галузі. Huawei продовжуватиме інвестувати у такі сфери, як підключення, обчислення, зберігання даних і хмарні рішення. Ми прагнемо надати нашим клієнтам цифрову інфраструктуру, що має найпростішу архітектуру і найвищу якість. Це дозволяє отримати найкращий досвід при найменших витратах. Наша мета — допомогти організаціям у переході до цифрових технологій у чотири етапи: цифровізація операцій, побудова цифрових платформ, застосування інтелектуальних технологій на базі платформи і смарт-рішень. Прийшов час спільно процвітати у цьому новому цифровому майбутньому».



Також Сабріна Мен поділилася трьома основними висновками, отриманими внаслідок 10-річного досвіду Huawei у сфері цифрової трансформації.



По-перше, стратегія є важливою. По суті, цифрова трансформація є стратегічним плануванням і стратегічним вибором. Будь-яка успішна цифрова трансформація має базуватися на стратегії, а не технологіях.



По-друге, дані є основою. Дані створюють цінність лише тоді, коли переміщаються у межах організації, тому методичне управління даними є головним аспектом. Інтеграція даних у різних вимірах створить ще більшу цінність.



По-третє, інтелектуалізація — це пункт призначення. Дані дозволяють переосмислити продуктивність. Цифрові операції і побудова цифрових платформ допомагає очищати, візуалізувати й агрегувати дані, закладаючи фундамент для цифрової трансформації. Використання смарт-рішень робить дані простішими для розуміння, а також ефективнішими, виводячи цифрову трансформацію на новий рівень.



Доктор Чжоу Хун (Dr. Zhou Hong), президент Інституту стратегічних досліджень Huawei, також виступив на заході. Він поділився гіпотезами і баченням Huawei щодо майбутнього інтелектуального світу, а також розповів про те, як ми можемо трансформувати досвід у структуровані знання та закласти фундамент для інтелектуалізації галузей.



«Переосмислення підходів до мереж та обчислень є важливим, оскільки ми рухаємося у бік інтелектуального світу, — сказав доктор Чжоу Хун. — Щодо мереж, ми маємо все необхідне для виходу за межі теорем Шеннона, а також застосування його теорії, щоб сприяти 100-кратному збільшенню мережевих можливостей протягом наступного десятиріччя. Щодо обчислень, ми рухаємося до нових моделей, архітектур, компонентів, а також поліпшуємо нашу можливість розуміти та контролювати інтелектуальні рішення. Ми також продовжимо досліджувати застосування штучного інтелекту для галузевих програм, науки тощо».



Після доповідей відбулася панельна дискусія про роль цифрової продуктивності у сприянні цифровізації галузі, а також про виклики, з якими стикаються галузі у процесі цифровізації, рекомендовані дії й очікування індустрій у процесі побудови їхньої цифрової продуктивності. Серед учасників дискусії: Лі Пен (Li Peng), головний експерт корпорації Chief Expert of China Southern Power Grid Corporation і керівний директор Digital Power Grid Group; Лян Юнцзі (Liang Yongji), виконавчий директор департаменту інженерії і технологій при адміністрації аеропорту Гонконгу; Лю Хун (Liu Hong), голова департаменту технологій при GSMA у Великому Китаї; Чарльз Росс (Charles Ross), головний редактор розділу про технології і суспільство при Economist Impact.



2023 — рік, коли Міжнародний аналітичний саміт відзначає 20-річчя. Цьогоріч саміт із різними сесіями триває з 19 до 20 квітня.