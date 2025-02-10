Домашняя аудиосистема SVEN HA-950

10 февраля 2025, 15:15

Новая HA-950 станет не только источником качественного звука, но и приятным дополнением любого интерьера.



Своим видом она очень напоминает классические гитарные комбоусилители, а внешняя отделка корпуса из экокожи крайне приятна как внешне, так и на ощупь. Удобная панель управления с регуляторами громкости и тембра дополняет образ с нотками ретро.

При этом внутри корпуса собраны самые передовые технологии, в том числе и те, что раньше практически не встречались в устройствах не только SVEN, но и других производителей. Например, к HA-950 можно подключить с помощью Bluetooth сразу два смартфона или других гаджета и попеременно проигрывать с них треки без необходимости переподключения. Пригодится как семейным парам, которые смогут удобно делиться друг с другом любимой музыкой, так и в разгар дружеской вечеринки. Можно и наоборот — подключить по Bluetooth две HA-950 к одному источнику, чтобы добиться ярко выраженного стереоэффекта и полностью озвучить даже большую комнату.Ну и, конечно, всегда есть простой и надежный вариант проводного подключения источника звука — вход Aux также предусмотрен. В частности, это позволяет подключить к SVEN HA-950 оснащенные линейным выходом смарт-колонки, чтобы значительно повысить качество выдаваемого звука, сохранив при этом возможность взаимодействия с голосовым ассистентом. Ну а если внешнего источника звука нет – это тоже не повод оставаться без любимой музыки. Встроенный в HA-950 плеер может воспроизводить аудиофайлы с USB-накопителей и SD-карт.За уровень громкости можно не беспокоиться — общая выходная мощность SVEN HA-950 достигает 60 Вт, а за качество звука отвечают сразу два динамика: низкочастотный диаметром 96 мм и высокочастотный диаметром 22 мм. Вместе им удается обеспечить отличный звук в широком частотном диапазоне — от 70 Гц до 20 кГц. Устройство получилось не только громким и красивым, но и максимально удобным в использовании. Управление всеми функциями возможно не только с помощью регуляторов на верхней панели, но и с помощью идущего в комплекте компактного дистанционного пульта с отлично продуманной эргономикой.Аудиосистема SVEN HA-950 — настоящий сборник всех возможных достоинств компактной домашней акустики. Прекрасный дизайн с ностальгическими мотивами сочетается с передовыми технологиями, а отличный звук с максимальным удобством эксплуатации.