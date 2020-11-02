Домашняя аудиосистема SVEN HA-930

2 ноября 2020, 12:15

Компания SVEN добавила в свой ассортимент новый класс аудиоустройств — беспроводные домашние музыкальные системы, сочетающие незаурядное качество звучания с оригинальным дизайном.

Первое устройство в новой линейке — SVEN HA-930 сразу показало, что планка качества взята крайне высокая.

В его внешнем виде угадываются черты ретростиля, которые удивительно органично переплетаются с современными технологиями — от LED-дисплея до открытых динамиков из стекловолокна и сенсорными кнопками. Все детали облика системы: от металлических ножек до отделки натуральным бамбуком, мягкой бархатистой кожи и элегантной панели управления продуманы и помогают создать уникальный и крайне привлекательный образ, который послужит отличным дополнением к интерьеру.За воспроизведение музыки отвечают три активных динамика: большой с диаметром 75 мм берет на себя низкочастотный диапазон, а за средние и высокие частоты отвечают два динамика — по 50 мм. Дополнительную глубину басу придает солидный пассивный излучатель, расположенный на задней панели. Звук у SVEN HA-930 вполне соответствует ее внешнему виду: он мягкий, но глубокий, с хорошей проработкой всего диапазона — колонка прекрасно справится и с легким джазом на романтическом ужине, и с танцевальными хитами во время шумной вечеринки.С универсальностью у этой домашней аудиосистемы тоже все отлично. Можно подключить любимый гаджет по Bluetooth, проводное соединение так же присутствует. Любимая коллекция музыки заиграет новыми красками через встроенный USB плеер. А если думать о выборе треков не хочется, то и не надо — просто включаем FM-радио и наслаждаемся работой любимых диджеев.Колонка компактная, ее легко можно перенести из комнаты в комнату. При этом каждый раз подключать ее к розетке совсем необязательно — два литий-ионных аккумулятора емкостью 2200 мА·ч обеспечивают длительную автономную работу. Путешествуя из гостиной в спальню, а оттуда — на кухню, она добавит окружающему пространству элегантности и подарит вам удовольствие от захватывающего звучания.