Новая акустическая система SVEN 190

6 августа 2025, 14:15

Новые мультимедийные колонки SVEN 190 органично сочетают в себе стильный дизайн, компактность и обширный набор возможностей, делающих их отличным выбором для пользователей, которые ищут маленькую, но при этом удобную и универсальную акустику для работы, общения и мультимедиа.

Визуально SVEN 190 сохраняет фирменный минималистичный стиль, который отлично вписывается в современное рабочее пространство. Колонки выполнены в корпусе оригинальной формы, а удобная поворотная ручка регулировки громкости расположена на передней панели, что делает управление звуком максимально простым. На темном фоне корпуса выделяются крупные динамики диаметром 61 мм, играющие роль декоративного элемента, заметно оживляющего дизайн устройства.Отлично справляются они и со своей непосредственной задачей – воспроизведением звука. Несмотря на компактные размеры SVEN 190 обеспечивают звучание в широком частотном диапазоне от 100 Гц до 20 кГц. Общая выходная мощность составляет 6 Вт – достаточно для полноценного озвучивания рабочего или игрового места.Одним из главных преимуществ колонок SVEN 190 является продуманная система подключения. Передача звука осуществляется через аудиокабель, а питание – через стандартный USB-порт, что позволяет использовать в качестве источника питания ПК или ноутбук. При этом на передней панели предусмотрены дополнительные разъемы для наушников и микрофона – тянуть отдельные провода от ПК не придется, все нужные подключения всегда будут под рукой. Это делает модель универсальным решением как для работы, так и для онлайн-коммуникаций.Приятным дополнением стал индикатор включения, который помогает контролировать работу устройства. Кроме того, в модели предусмотрена функция полного отключения питания, что позволяет экономить электроэнергию и продлевает срок службы колонок. Разработчикам SVEN 190 удалось добиться отличного сочетания современных технологий и удобства, при этом модель остается доступной по цене, что делает ее отличным выбором для тех, кто хочет получить качественный звук без лишних затрат.