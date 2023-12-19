Ремонт смартфонів Xiaomi 13 та Xiaomi 13 Lite

19 декабря 2023, 12:15

Сьогодні ми готові провести вас через складні моменти ремонтів смартфонів Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Lite. Давайте занурюватися!

Перше, що слід зазначити, - це чудові характеристики цих пристроїв, включно з надійною батареєю та якісними фотокамерами. Однак, як і у випадку з будь-якою технікою, навіть із найпередовішою, існує ризик виникнення проблем.

Коли ваш Xiaomi 13 або 13 lite виходить з ладу, вам необхідно звернутися до сервісного центру. Тут важливо обрати надійне місце, таке як Сервісний центр Мастерфон https://www.masterfon.kiev.ua/service-center-kitajskie-telefony/service-center-xiaomi.html , який спеціалізується на ремонтах телефонів Сяомі та може здійснити швидкий і якісний ремонт.

Врахуйте Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Lite це зовсім різні моделі на зібрані на різних процесорах і екранах.

Xiaomi 13 має кодування моделей 2211133C, 2211133G

Xiaomi 13 Lite - 2210129SG

Якщо порівнювати екрани між Xiaomi 13 і 13 Lite - не зрозумієш хто з них флагман!

Тому що вигнуті екрани раніше були виключно у дорогих флагманів, а бюджетні моделі були плоскими. Але ось виходить 13 серія в якій дивимося! - все навпаки.

Xiaomi 13 має стандартний плоский екран, а 13 lite хизується загнутими краями.

Але якщо подивимося на ціну…

То то все стає на своє місце - так заміна оригінального дисплея для Xiaomi 13 (парткод 56000300M300) має флагманську ціну в - 9300 грн.

І зменшувати її встановивши копію я б дуже не рекомендував. Зазвичай встановлення копій екранів у флагманські моделі нічим гарним не закінчується.



Для 13 lite ціна заміни дисплею буде подешевше -

заміна екрану 6200 грн за оргінал і 4250 грн при заміні дисплея 13 лайт копії.

У зв'язку з тим що 13 Lite має загнуті краї, заміна скла для цієї моделі безсумнівно складніший процес, ніж для плоскої 13 моделі.

Складність скла окремо що матриці дисплея не скляні, а представлені тонкою плівкою яку легко може пошкодити будь-який осколок екрану.

Тому заміна скла для 13 серії коштує недешево від 1500 грн.





На платі цього смартфона знаходяться вкрай тонкі контакти, і коли вода проникає на них, електричний струм продовжує проходити через них. Однак під впливом електрики і води починається процес окислення, хімічна реакція руйнує контакти. Оскільки ці містки дуже тонкі, вони швидко покриваються продуктом реакції, що може призвести до втрати провідності або навіть повного роз'єднання контактів.

Сучасні телефони також використовують мікросхеми з кульковими виводами, які щільно розташовані. Вода, яка проникає в цей отвір, важко витісняється, що може призвести до серйозних замикань.

Тому навіть якщо ваш телефон продовжує працювати після впливу вологи, важливо провести його в ремонт для прочищення та діагностики.

За статистикою сервісного центру, 70-80% телефонів після контакту з прісною водою піддаються успішному ремонту в разі своєчасного звернення.

Що стосується вартості прочищення і заміни елементів після впливу води на Xiaomi, вона визначається після повної діагностики і може відрізнятися залежно від ступеня пошкодження елементів.

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