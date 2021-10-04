Обновленный Xiaomi 11 Lite 5G NE представлен в Украине

4 октября 2021, 10:15

Глобальный технологический лидер компания Xiaomi сегодня представила ультратонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE.

В Украине продажи Xiaomi 11 Lite 5G NE начнутся с 7 октября по цене 10999 грн за конфигурацию 6 ГБ+128 ГБ, 11999 грн за конфигурацию 8 ГБ+128 ГБ и 12999 грн за конфигурацию 8ГБ + 256ГБ. Только 7 и 8 октября на модель с конфигурацией 6 ГБ+128 ГБ будет действовать акционная цена – 9499 грн.

Смартфон можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado.

Xiaomi 11 Lite 5G NE имеет тонкий и легкий корпус толщиной всего 6,81 мм и весом 158 г. Его изысканный дизайн подчеркивается тонкими верхней и боковыми рамками шириной всего 1,88 мм. Благодаря 6,55-дюймовому AMOLED DotDisplay, поддержке технологий TrueColor 10 бит и Dolby Vision® смартфон предлагает превосходное качество изображения с яркими цветами, высокой яркостью, контрастностью и удивительной детализацией.

Мобильная платформа 5G Qualcomm® SnapdragonTM 778G обеспечивает максимальную производительность устройства в течение дня. Xiaomi 11 Lite 5G NE обеспечивает лучшую в своем классе съемку с помощью основной камеры на 64 Мп, сверхширокоугольный камеры на 8 Мп и телемакрокамеры на 5 Мп. Кроме того, смартфон предлагает набор функций на базе искусственного интеллекта, в частности «AI cinema в одно касание», кинематографические видеофильтры и новый режим «Видеоблог».

Модель представлена в четырех стильных цветовых решениях: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink и Snowflake White.