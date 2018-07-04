Мышь Xiaomi YU Y720 Lite получила RGB-подсветку и 32-битный чип

4 июля 2018, 12:45

Китайская Xiaomi «отметилась» анонсом и на днях начала продажи своей новой игровой компьютерной мышки - YU Y720 Lite.



Новинка ориентирована на правшей.

Внутри – оптический датчик с разрешающей способностью до 7200 DPI включительно. Менять скорость можно при помощи специальной кнопки «на борту».



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 32-битный чип, который работает на частоте 48 МГц. Сопряжение с ПК выполняется посредством кабеля USB, а частота опроса сенсора 1 МГц.



Ускорение равно 30g, а скорость перемещения – до 3,8 м/c. Длина кабеля – 1,8 метра, а размеры самой мышки - 128,1х77,3х40,9 мм.



На данный момент YU Y720 Lite уже доступна в продаже по цене $50.