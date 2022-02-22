ТОП лучших инновационных технологий в сфере азартных игр

22 февраля 2022, 8:30

Стремительному развитию IGaming способствует прогресс в сфере мобильных технологий. Инновационные мобильные приложения онлайн казино привлекают гемблеров своей новизной и неограниченными возможностями. Все больше пользователей предпочитают виртуальные азартные развлечения и ставки на спорт. Поэтому, без сомнений можно сказать, что будущее гемблинг-индустрии в сети.

Гемблинг-индустрия развивается быстрыми темпами. Каждый год в этой сфере внедряют новые технологии, играющие важную роль в популяризации онлайн-развлечений. Провайдеры игрового софта регулярно выпускают новые прогрессивные релизы, которые также стимулируют пользователей к игре. Последние новинки от мировых производителей можно найти на сайтах лицензированных казино: Elslots, Parimatch, Джой, Вулкан и других.

Интернет-ресурсы постоянно расширяют функционал и собственные возможности. Это делает игровой процесс в сети еще более интересным. Для привлечения новых клиентов игровые площадки используют следующие инновационные технологии:

технология блокчейн, позволяющая осуществлять прозрачные и надежные финансовые операции с криптовалютой в сети;

виртуальная и дополненная реальность;

"живые дилеры";

усовершенствованная система безопасности и защиты персональных данных пользователей;

прогрессивные мобильные игровые технологии, PWA приложения для браузеров;

искусственный интеллект.

Использование VR/AR-технологий сделает виртуальные развлечения максимально реалистичными. Данные инновации помогают поклонникам традиционных казино по-новому смотреть на азартные развлечения в сети.

Live casino или "живые дилеры" позволяют геймерам сыграть в карты или другие игры в режиме реального времени. Twitch-технология открыла перед игроками новые возможности (например, пользователи могут общаться между собой и крупье во время игры), а OCR-инновация делает игровой процесс максимально реалистичным.

Вопрос безопасности для интернет-площадок стоит на первом месте, поэтому операторы продолжают внедрять современные и прогрессивные меры по защите персональных данных пользователей. Введение новых систем проверки (верификация игрового аккаунта, двухфакторная аутентификация) сделает игру в онлайн-казино еще более безопасной.

Чтобы сделать развлекательную среду еще более комфортной, разработчики ПО для казино постоянно совершенствуют мобильные приложения для этих платформ, а также внедряют PWA-приложения для браузеров Chrome и Safari. Благодаря таким инновациям, пользователи могут установить приложение через браузер без использования интернет-магазинов.

Настоящим прорывом в развитии онлайн-казино стало внедрение искусственного интеллекта. С помощью алгоритмов данная технология запоминает действия клиента и на основе анализа этих действий предлагает ему развлечения, наиболее соответствующие его желаниям.

Стремительное развитие и прогресс наблюдаются не только в онлайн-казино, но и наземных игорных клубах. Например, некоторые казино Лас-Вегаса уже внедрили технологию онлайн-консьержей и чат-ботов. Благодаря им, посетители заведения могут забронировать себе место в казино на определенную дату, а чат-боты позволяют узнать подробную информацию об услугах.

Современная система распознавания лиц поможет снизить уровень игровой зависимости. Также она не допустит попадания в казино игроков из “черного списка” (например, тех, кто постоянно нарушает правила игры или внутренний распорядок работы клуба).

Технология RFID или “умная фишка” поможет казино вести статистику игр, найти фишку в случае ее похищения или деактивировать ее при необходимости.