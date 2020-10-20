Бездепозитный бонус за регистрацию в онлайн казино

20 октября 2020, 13:45

Часто при выборе онлайн-казино гемблеры обращают внимание не только на игровые слоты, но и на бонусы, которые можно получить за разные действия на игровой площадке.

Обычно бонусы начисляются за регистрацию, пополнения депозита на определенную сумму, активное участие в турнирах и т.д. На сайте top-casino.com.ua/bonusy/ представлены казино с бездепозитным бонусом. Просматривайте список и узнавайте, какие именно бонусы вам может предложить та или иная игровая онлайн-площадка в Украине.

Современные онлайн-казино на гривны раздают разные бонусы. Их можно поделить на следующие категории:

- За пополнение счета. Такой тип поощрений – самый распространенный: клиент получает бонусы за внесение на свой счет определенной суммы.

- Бездепозитные. Их получение возможно без депозита – за выполнение определенных условий казино, например, за регистрацию, проведенное время на сайте и т.д.;

- Кешбэк. Гемблер может вернуть назад определенный процент от проигранной суммы.

- Календарные бонусы. Их начисляют перед определенными датами, например, накануне дня рождения.

- Vip-бонусы. Это программы, в которых размер вознаграждения прямо пропорционален потраченной сумме и времени, проведенному на сайте.

Бездепозитные бонусы казино

Бонусы, которые можно получить без пополнения счета на сайте онлайн-казино, больше всего привлекают внимание гемблеров. В этой категории можно отметить несколько видов поощрений:

- Бездепозитный бонус за регистрацию. Это самый первый бонус, который игрок может получить, пребывая на сайте. Такой тип поощрения предлагают не все украинские казино.

- Бесплатные фриспины, которые позволяют протестировать игровые автоматы и выиграть реальные деньги с выводом на карту.

- Комбинация фриспинов и денег или возможность выбирать один вариант из двух.

Преимущество любого бездепа очевидно: для их получения не нужны финансовые затраты. Но чтобы забрать лучшие бездепозитные бонусы, казино понадобится от гемблера четкое выполнение всех правил, прописанных на сайте. Онлайн-казино, в которых можно не только играть в игровые автоматы на деньги, но еще и получать поощрения сразу на счет, пользуются большим спросом среди игроков.

Чтобы получить деньги за простую регистрацию, необходимо выполнить несколько действий:

- перейти на вкладку "Регистрация" на сайте онлайн-казино;

- заполнить все ее поля, где, среди всего остального, указать адрес действующей электронной почты;

- перейти по ссылке, полученной в письме на электронный ящик, чтобы активизировать Личный кабинет.

Бонус за регистрацию гемблеру может выдаваться в виде небольшой суммы-презента или возможности выполнить несколько фриспинов. В одних случаях бесплатные вращения закреплены только за определенными игровыми автоматами, в других же – гемблеру предоставляется возможность бесплатно испытать удачу на любом слоте. Обращаем внимание на то, что фриспины могут иметь вейджер. Это означает, что перед их использованием игроку следует сделать определенное количество ставок, то есть отыграть вращения.

Лучшие бездепозитные бонусы казино – в виде денег или бесплатных вращений – позволяют гемблеру приобщиться к игре, разобраться во всех ее нюансах. Бонус – это еще одна возможность погрузиться в мир азартных игр и испытать свою удачу.