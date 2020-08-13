Все, что нужно знать про бонусы First Casino

13 августа 2020, 11:45

Каждое онлайн казино старается привлечь посетителей дополнительными подарками и поощрениями, однако посетители First Casino, могут получить бонусы казино за регистрацию без пополнения депозита.

Такой подарочный пакет называется бездепозитным и включает в себя призовые баллы и бесплатные вращения.

Кроме этого, администрация награждает активных гэмблеров, которые любят играть в различные игровые автоматы. У таких клиентов имеется шанс вернуть часть средств по программе кэшбек. Пусть эта сумма небольшая, но это хорошая возможность сэкономить свои деньги.

Первое, что нужно знать, чтобы стать владельцем дополнительных поощрений, это необходимость иметь собственный аккаунт. Поэтому придется пройти регистрацию. Данная процедура включает в себя:

Заполнение анкеты с личными данными;

Генерацию пароля и имени пользователя;

Подтверждение аккаунту через СМС-код или по ссылке в ответном письме.

Затем, необходимо нажать на специальную кнопку, чтобы отправить запрос на получение бездепозитного подарка и бонусы ваши.

Но на этом ничего не заканчивается, при первом пополнении игрового счета, гэмблер получает определенную сумму на бонусный аккаунт и несколько бесплатных вращений на определенных слотах.

Все дополнительные баллы поступают на специальный депозит. Чтобы начать ими пользоваться, их необходимо отыграть. Для этого установлен специальный вейджер с определенным коэффициентов. К пример, если в правилах указан вейджер x20, то это означает, что геймер обязан потратить сумму, превышающую полученный бонус в 20 раз.

Только после этого, подарочные баллы переводятся на основной счет и их можно использовать наравне с обычными деньгами.

Существует два вида бонусных поощрений: с фиксированной суммой и процентов. Второй вариант напрямую зависит от размера денежного перевода гэмблера на свой игровой счет.

К примеру, игрок решил пополнить депозит на 100 долларов, в этом случае система начисляет ему немного бонусных баллов от этой суммы на специальный счет.

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